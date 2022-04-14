證交所表示，新光內需收益（00742）ETF，近30個營業日淨資產均值低於1億元，達終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，已符合終止上市規定，因此將自5月19日起下市。新光內需收益ETF今（14）日股價收在22.91元小漲0.31％。

證交所表示，於5月19日該檔ETF終止上市前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，新光投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢新光投信網站。