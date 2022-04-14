新光內需收益ETF 5/19起下市 18:442022/04/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，新光內需收益（00742）ETF，近30個營業日淨資產均值低於1億元，達終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，已符合終止上市規定，因此將自5月19日起下市。新光內需收益ETF今（14）日股價收在22.91元小漲0.31％。 證交所表示，於5月19日該檔ETF終止上市前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，新光投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢新光投信網站。 41檔ETF除息秀 聚焦 科技、地產ETF 吸金前段班 #新光內需收益 #ETF #新光投信 #終止上市 #下市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股東會旺季到 鎖定雙高ETF 04:102022/04/14 投資理財 富邦科技ETF將於20日除息 殖利率8.5％ 13:132022/04/11 財經 國泰投信：高股息、高科技ETF 定期定額布局 04:102022/04/12 產業特刊 好野人理財 瞄準海外股票、ETF 04:102022/04/11 生活新聞 貝萊德首檔大陸ETF產品 擬第四季推出 18:022022/04/13 財經 《基金》2大族群推浪 半導體＆高息ETF穩健抗震 16:292022/04/13 財經 《基金》4月41檔ETF配息 3檔配息率逾6%、這類息利雙收 10:292022/04/13 財經 國泰投信：量增價漲產業抗通膨 04:102022/04/13 產業特刊 《基金》美股遭血染 4檔台股反向ETF避風頭 09:182022/04/12 財經 愈跌愈買 陸股ETF湧熱錢 04:102022/04/14 產業特刊 大華元宇宙科技50ETF 占先機 04:102022/04/11 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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