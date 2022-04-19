新竹市19日新增27名確診個案，市府公布相關足跡。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市19日新增27名確診個案，市府公布相關足跡。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市19日新增27名確診個案，其中有8例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，18例為確診個案之家庭、職場之密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，另有1例新增個案尚在疫調中 。

市府衛生局說明，在所有確診個案中，年齡分布在2至48歲之間，其中2例（案37063、37521）為案32719（4月16日之個案） 校園接觸者，於居家隔離期間採檢確診，該就讀幼兒園自4月15日停課至4月25日復課。

市府也公布確診個案相關足跡包括新竹轉運站、便利商店及大潤發湳雅店等處，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。

衛生局同時表示，新竹市今年以來確診累積人數至今共174人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，居家隔離1218人，康復出院人數35人。

另，國軍社區篩檢站自12日起至18日共計篩檢271人，報告已全數確認，共計7人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。