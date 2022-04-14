升息幅度擴大到2碼儼然成了美國聯準會（Fed）內部的共識。Fed理事華勒（Christopher Waller）13日受訪指出，儘管物價漲勢可能已經觸頂，仍須加快升息步伐才能控制通膨，他支持在5、6和7月例會接連升息2碼。

華勒上美國財經媒體CNBC節目《Closing Bell》接受專訪表示，Fed在5月例會將短期利率調升2碼（50個基點）的機率很高，而且接下來幾個月也會維持類似的升幅。Fed往常的升息幅度多半為1碼（25個基點）。

華勒在訪談中說:「如果聯邦公開市場委員會選擇這麼做，我想幾項已出爐的經濟數據，正好支持此般政策行動。」華勒指出，他傾向超前部屬，5月升息2碼正合這樣的布局，6月及7月例會也可能擴大升幅。

從芝加哥商品交易所集團（CME Group）的聯邦基金利率期貨報價來看，市場已幾乎將聯準會5、6月例會各升息2碼的預期完全考量在內，7月例會升息2碼的機率也破5成（56.5％）。這意味即便Fed選擇採取激進升息的手段，市場也不會吃驚。

華勒指出，他認為美國經濟依然強勁之下，Fed此時緊縮貨幣大膽升息是站得住腳。美國通膨年率衝上8.5％，續寫逾40年新高，Fed訴諸升息來壓制通膨。

華勒表示，儘管導致目前物價飆漲的供應鏈問題，Fed控制的能力有限，但他有信心通膨就要開始降溫。

他說：「我們能做的是壓低產品需求，減輕民眾承受的物價壓力。我們無法增加小麥和半導體產量，但我們能影響這些產品的需求，緩和通膨壓力。」華勒主張讓聯邦基金利率超過中性水位，他認為所謂的軟著陸，也就是Fed在抑制通膨的同時又不會害經濟衰退，是「完全可行」的。

前Fed主席、現任美國財長的葉倫周三稍早指出，壓低通膨與維持勞動市場強勁是聯準會的職責。從過往歷史來看，履行此雙重使命並非不可能，但需要技巧和運氣。