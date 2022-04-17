英業達(2356)大股東葉國一為英穩達償還4成債務、共7億元給債權銀行團，接下來，今年10月到期的英業達5億美元聯貸案將採取「展延三年」。葉國一的誠意化解銀行團對英穩達母公司英業達的敵意。在股價表現上，英業達近期基本面、籌碼面和技術面都呈現偏多。

英穩達去年12月聲請破產，公股行庫在內7家銀行踩雷共新台幣18.7億元，債權銀行銀行團會議上，最大苦主兆豐銀最先展現強硬態度，表示將對英穩達大股東英業達提起民事訴訟。而上周市場傳出，葉國一己確定為英穩達償還4成債務、共7億元給債權銀行團。這也化解了銀行團的不滿情緒。

英業達3月營收535.68億元，月增50.5%、年增30.7%，創單月歷史新高紀錄；累計英業達今年首季營收為1287.95億元，季減13%、年增15.2%，為歷年同期新高。英業達3月筆電出貨200萬台、月增50萬台，累計首季筆電出貨500萬台，優於去年同期表現。

至於技術面，英業達股價突破周線、月線和季線，籌碼面，投信和主力持續買超，而千張大戶高持股達77.7%。