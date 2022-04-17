凱基投顧出具報告指出，儘管認為台股長多格局未變，但疫後復甦帶動的製造業庫存回補已轉為庫存去化，企業獲利下修潮將隨之而來，時間預期恐為期達2季，使台股表現倍受壓抑，維持今年指數15800～19000點預期不變，操作上則建議布局8類族群。

凱基投顧表示，疫後復甦帶動本輪製造業的庫存回補潮已觸頂並轉為庫存去化，除了印證去年下半年的庫存警訊轉為事實外，疫情紅利告終帶動電視與PC等商品需求顯著減弱，以及通膨惡化導致智慧手機與消費性電子產品需求不如預期，則是庫存調整的關鍵催化劑。

凱基投顧指出，每波景氣擴張循環通常伴隨2～4次的製造業庫存周期，當庫存處於回補周期，容易推升製造業活絡，並支撐製造業PMI與股市上揚，當庫存轉為去化周期時則會減緩製造業活動，且不利股市多頭表現。

因此，製造業的庫存去化其實是景氣擴張周期下的正常調整，背後僅代表景氣趨緩，並非景氣衰退。凱基投顧認為，台股本身以製造業為主體，基本面與股價深受製造業庫存周期影響，現階段製造業已進入庫存調整，台股表現自然備受壓抑。

不過，儘管製造業的庫存調整為景氣循環的正常現象，惟背後牽動的訂單下修、及營收規模下滑所導致的毛利率壓縮，通常會帶動市場開始下修企業財測。儘管過去1季整體企業獲利表面上維持上修循環，惟其實已有多項次族群開始下修財測，意味獲利已出現敗象。

而此波庫存調整又牽扯諸多情境，包括市場仍沉浸在疫情帶來的榮景、俄烏戰事延長及對俄經濟制裁力度加大將加劇通膨惡化、中國大陸經濟疲弱導致手機換機潮一再落空。凱基投顧預期，上述3項情境往不利方向發展機率偏高，最終導致市場認真下修獲利。

至於此波製造業庫存調整何時觸底？凱基投顧預期恐延續2季，主因往常的庫存調整通常需耗時2～3季，才會讓庫存水準降至平均水準以下約1個標準差。其次，庫存調整帶動的企業獲利下修潮，通常也需耗時2季才會終結。

不過，對於此波庫存調整何時結束，凱基投顧認為尚需持續觀察通膨何時觸頂、通膨對需求影響、中國大陸防疫過嚴對供應鏈的衝擊等諸多變數。整體而言，儘管長多格局未變，但庫存調整及獲利下修將使台股倍受壓抑，對未來一季台股表現保守看待。

凱基投顧維持台股今年高低點15800～19000點目標不變，建議現階段應以布局以下類股為主，包括抗通膨的高殖利率類股與原物料類股、升息受惠的銀行類股、戰爭受惠的軍工國防與綠能類股，以及剛性需求支撐的必需消費、雲端／資料中心、汽車電子等族群。