屏縣府仿造毛利語言巢，打造嬰幼兒客家語言公共托育家園。（屏科大提供／林和生屏東傳真）

為傳承客家語言及文化，屏東縣政府結合社會處與客家事務處跨處合作，於縣內客庄內埔鄉社區公共托育家園，仿造毛利語言巢，打造全台第一間嬰幼兒客家語言巢，讓孩子從小在充滿客語的環境中成長，落實客語向下扎根。

根據研究，在1970年代只有23.3％毛利人能說流利毛利語，少於1％的5歲幼童能有毛利語對話能力，讓族群開始面對族語滅絕威脅；有鑑於此，毛利人於1982年創設語言巢，利用族人對於家庭的重視，讓熟知相關語言及文化的長者，親自教導6歲以下孩童，學習語言及族群文化。

屏縣府社會處婦幼科長吳竹萍表示，這個語言巢計畫主要是仿效紐西蘭毛利語語言巢模式，委託屏東科技大學於東寧國小育英分校於校園內辦理「內埔社區公共托育家園」，集客庄地理優勢與客委會支持，成為全台首創「嬰幼兒客家語言巢」托育機構。

屏科大幼保系表示，藉由在日常照顧中，由托育人員以客語與園內嬰幼兒自然地互動及遊戲，打造自然客語學習及生活環境，未來也將透過親師座談及親子遊戲方式，提升客籍家長的客語保存意識及行動，連結家庭力量，鼓勵家中長輩多與小孩用母語互動，一起致力於客家語言及文化傳承。

屏縣府客務處指出，內埔家園重視親子共讀，除購置大量嬰幼兒繪本、每日實踐繪本故事朗讀時間，並配合每月節氣時令設計繪本相關體驗活動，更鼓勵家長借閱圖畫書回家共讀。未來也會將語言巢模式推廣到屏東更多客家鄉鎮，讓客語保存從嬰兒牙牙學語的那一刻就開始。