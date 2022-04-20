美股四大指數19日同步大漲，漲幅在1.45～2.21％之間，台股今（20）日終於展開歡顏大漲百點以上，指數攻上17,100點關卡，收復萬七、5日及10日均線，成交值估計將擴增至2,700億元以上，較日僅2,300多億元明顯擴增，盤中至少有福壽（1219）、華電（1603）及智提（8176）等10多檔個股爆量漲停，股價吸金。

台股在多頭全力反攻下，今天終於穩步攻堅，早盤跳空站上萬七關卡，雖一度引發賣壓致翻落盤下並失守萬七，但之後愈走愈高，至下午1點過後，加權指數一度急拉至17,100點以上，大漲超過140點，日K拉出留有60多點下影線。

個股也呈現百花齊放，盤中爆量衝上漲停至少有福壽、精剛、智捷、巨庭、華電、台榮、天鉞電、金雨、華興、環泰、裕國、永日。新盛力、正德、新興、中探針、裕民、四維航等18檔，分散在各產業族群，並且以產傳股居多數；不過，至午盤過後，僅剩下一半仍強勢漲停，其餘打開漲停並留長上影線。