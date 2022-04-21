臺灣指數公司今（20）日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+通訊指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月20日盤後生效。成分股納入二檔：3023信邦、6770力積電；成分股刪除二檔：2492華新科、3189景碩。