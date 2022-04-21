FactSet 5G＋通訊指數成分股 納入信邦及力積電 00:182022/04/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司今（20）日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+通訊指數」2022年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自4月20日盤後生效。成分股納入二檔：3023信邦、6770力積電；成分股刪除二檔：2492華新科、3189景碩。 快篩需求上升 獲專案製造核可 瑞基寶齡富錦 帶勁 台灣製造助攻全球最美單車 荷蘭小新創打進50國 #華新科 #景碩 #信邦 #力積電 #成分股納入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 力積電第一季營收、獲利 同創新高 19:082022/04/12 財經 上市櫃成長高股息指數成分股 納入南亞等27檔 00:202022/04/21 財經 15檔雙率雙增 法人卡位 04:102022/04/12 產業特刊 半導體暨新上市法說 力積電等9公司出席 4/13起開跑 12:522022/04/11 財經 3月營收 182家逆勢創高 04:102022/04/12 財經要聞 力積電銅鑼新廠上樑 年底裝機 04:102022/04/09 財經要聞 貿聯信邦營收攻頂 外資搶買 04:102022/04/11 證券．權證 行動通訊報酬指數成分股 納入建漢、正文 00:202022/04/21 財經 ABF暢旺 景碩Q2持續成長 04:102022/04/15 證券．權證 需求強 ABF族群營運向上 04:102022/04/18 證券．權證 上海昆山封控衝擊電子零組件 IC載板與被動元件走弱 13:222022/04/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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