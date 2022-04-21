博鰲亞洲論壇開幕 習近平：各國同乘大船 企圖把誰扔下大海都不可接受

博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式今天（21日）上午在海南博鰲舉行，中國國家主席習近平透過網路視訊發表主旨演講，表示各國同乘一條命運與共大船上，必須同舟共濟，企圖把誰扔下大海都是不可接受。

習近平發表的主旨演講題為《攜手迎接挑戰，合作開創未來》。他說，「國際社會發展到今天已經成為一部複雜精巧、有機一體的機器，拆掉一個零部件就會使整個機器運轉面臨嚴重困難，被拆的人會受損，拆的人也會受損。」

習近平還表示，要堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「大國尤其要作出表率，帶頭講平等、講合作、講誠信、講法治，展現大國的樣子」。

他呼籲，共同促進亞洲團結。用對話合作取代零和博弈，用開放包容取代封閉排他，用交流互鑑取代唯我獨尊，這是亞洲應有的襟懷和氣度。國家無論大小強弱，無論域內域外，都應該為亞洲添彩而不添亂，都要共走和平發展大道，共謀合作共贏大計，共創團結進步的亞洲大家庭。