響應2022世界地球日，上緯新能源（SRE）和苗栗通苑漁會攜手舉辦「實踐永續、海洋為家」淨灘活動，號召企業上百名員工和漁會代表，一起到苗栗苑港漁港周邊海岸淨灘，用行動呼應今年世界地球日主題「投資我們的星球」，落實守護海洋、投資地球的理念。

上緯新能源長期在苗栗深耕，並加入「慢魚海岸」計畫，發揚苗栗海岸之美，鼓勵民眾親海、近海、認識海洋。今年特別選在世界地球日前夕，攜手苗栗在地的通苑漁會，和海洋保護倡議組織《RE-THINK重新思考》合作，以淨灘和海廢教育作為年度永續行動的起手勢。除象徵能源永續和守護海洋共存不悖的核心理念，也彰顯本地風電業者致力連結地方，與在地社群共好的決心。活動參與人數逾百人，在遵行最高防疫標準的前提下，於苗栗彩虹橋沿岸清出近500公斤的海洋垃圾。

執行長蘇容儀表示，上緯新能源所有風場都在苗栗，不少員工長年在苗栗外海或沿岸工作，對這片海洋有很深的連結和情感。因此這次淨灘活動對上緯新能源而言不但是一場回饋鄉里的行動，也是一種努力和宣示，期望以台灣本地開發商的角色樹立典範，讓離岸風場、在地社區與環境永續，往共榮共好的方向前進。

上緯新能源甫於三月底獲選加入「台灣人才永續行動聯盟」，是該聯盟內唯一的離岸風電開發商，除了在企業內部推廣永續價值，更積極鼓勵員工參與各項永續計畫。這次淨灘所在地苑港漁港為苗栗重要的觀光漁港之一，但因長年受風吹砂影響，海廢深埋於淤沙的情況相當嚴重，選擇此處淨灘，就是希望從在地視角出發，踏實推動綠能永續、珍惜海洋、保護環境的工作，期待企業每位成員都能成為永續價值的實踐者和行動家。