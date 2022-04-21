財政部指出，依經濟部「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」規定，我國五倍券、好食券、藝FUN券、農遊券、客庄券、國旅券、i原券等使用期限僅至下周六（4月30日），民眾應盡快使用，避免過期。

另外，動滋券、地方創生券使用期限依序為6月30日、8月31日。

為因應疫情衝擊提振內需經濟，我國2021年發放紙本及數位振興五倍券，其中紙本五倍券自2021年10月15日開始接受店家兌領，截至2022年4月19日止，國內60家金融機構累計兌付1.77億張，總金額為893億元，分別占領券總張數1.92億張92％及領券總金額960億元93％。

另配合數位五倍券自綁定首日（2021年9月22日）至2022年4月18日，「台灣Pay」綁定數占全體行動支付高達62％，其中8家公股銀行綁定總戶數為57.5萬戶，已滿額消費戶數為50.7萬戶，占88％。

財政部提醒，紙本及數位五倍券領用期限均至4月30日止，請尚未領用的民眾把握剩不到10天的時間趕快領取及使用完畢；至於店家兌領期限至6月30日，已收取紙本券的店家，請在期限內完成兌領，確保自身權益。