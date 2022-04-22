人民幣兌美元持續走低，人民幣中間價22日大跌498點，報6.4596，連跌3日後，創逾半年低位。在岸、離岸人民幣兌美元繼續下挫，在岸價跌破6.47，離岸價更一度跌破6.5，創2021年8月以來新低。

香港經濟日報報導，近期大陸新冠疫情及防控措施，使經濟面臨下行壓力加大，而美升息預期升溫、美匯指數走強，均讓人民幣貶值壓力增大。

外媒報導，人民幣連續快速下跌後，人行釋放出控制貶值節奏訊號，指人民幣中間價仍強過市場預期，但隨著美元指數走高，以及貶值預期升溫，人民幣在盤初一度反彈之後再度走弱。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指出，現在需要觀察的是，官方會將人民幣貶值空間限制在6.45，還是允許其進一步走弱至6.45～6.5。

截至11時14分，人民幣在岸價報6.4720，21日收報6.45，夜盤終報6.4521。離岸人民幣則報6.4968，21日收報6.48。