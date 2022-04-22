蔡英文總統今表示，台灣經濟成績再創新紀錄；去年中央政府總決算歲入歲出賸餘2971億，創歷年新高；3月的外銷訂單達到626.9億美元，年增16.8％，創歷年同月新高。

蔡總統今在臉書指出，今年，除了持續謹慎因應疫情，更要穩健推動經濟等各項政務的發展。她要向大家報告，因為大家的團結努力，近來，台灣創下了兩個好成績。

她指出，2021 年中央政府總決算歲入歲出賸餘 2971 億，這不但是歷年新高、更是連續 4 年破千億，這是大家努力拚經濟、政府謹守財政紀律的好成績。

此外，她說，經濟部也公布，3月的外銷訂單達到626.9億美元，年增16.8％，創下歷年同月新高。從去年以來，台灣的出口不斷創下新紀錄，已經達到連續25月正成長。

她指出，這些重要的經濟成果，都是全體台灣人民的共同努力，要感謝大家不僅拚防疫也拚經濟，讓台灣持續向上成長。

她說，經濟的果實要與人民共享，除了擴大租屋補助，行政院也宣布加碼補助學校營養午餐，政府會持續增加各項福利措施，擴大照顧更多人民。

她強調，一定要持續保持信心，團結努力，台灣一定可以克服各項挑戰，不斷再創好成績。