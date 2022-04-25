日本北海道知床半島附近海域觀光船沈沒事件，確定有多位日本民眾不幸罹難。外交部今天表示，對此不幸傷亡事件，外交部第一時間已透過日本台灣交流協會台北事務所，向日本政府表達我國政府與人民的深切哀悼與誠摯慰問。

外交部發言人歐江安指出，日本北海道知床半島附近海域於本（4）月23日下午發生觀光船沈沒事件，船上均為日籍人士，目前日方搜救行動仍在持續進行；根據日本官方單位說明，確定有多位日本民眾不幸罹難。

她說，外交部於第一時間已透過日本台灣交流協會台北事務所向日本政府表達我國政府與人民的深切哀悼與誠摯慰問，我國衷心祈願逝者安息，罹難者家屬早日平息傷痛。外交部及我國駐札幌辦事處將持續密切關注事件後續搜救情形；我方期盼搜救順利進行，其他人員平安獲救。

外交部也再次呼籲旅外國人應隨時注意安全，如遭遇急難狀況，可撥打駐外館處緊急聯絡電話或「外交部緊急聯絡中心」尋求協助。