「世界醫師協會」(WMA)致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲為台灣開啟大門邀請參加WHA大會。外交部發言人歐江安今天表示，對於WMA的鼎力支持，我方表達誠摯感謝；外交部也感謝相關民間團體群策群力，共同推動參與WHA。

第75屆WHA訂於5月22日至28日舉行，歐江安說，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關工作，持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，以凝聚最大的國際共識和支持，穩健積極推案。

歐江安指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情凸顯台灣參與WHO的必要性與急迫性。本年以來，我方的訴求已獲得許多國家公開支持，如1月WHO執委會，友邦及理念相近國家透過執言、提交書面聲明等方式助我；2月「英澳峰會聯合聲明」，重申支持台灣以觀察員等身分有意義參與國際組織；3月丹麥國會通過友我決議，支持台灣獲得世界衛生大會觀察員身分；本月美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）也在與譚德塞會晤時，當面呼籲應納台灣以觀察員身分參與WHA。

歐江安表示，外交部並將透過國際文宣等多元管道反映台灣2350萬人民參與WHA的心聲，透過社群媒體、推案短片、專文投書，以及WHA專刊等方式，持續凝聚並強化國際支持聲量。外交部將持續與衛福部合作，善用目前累積的動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO的相關活動與機制。 至於本年具體的推案方式，基於與各國的互信與默契，相關細節目前不便對外公布，將在適當時機向外界說明。