美國電池新創公司Soelect和南韓樂天化學（Lotte Chemical）周二宣布兩家公司擬投資逾2億美元設立合資企業，在美國為電動車生產先進的電池組件。

兩家公司簽定備忘錄，將聯手擴大Soelect公司LiX鋰金屬陽極的生產規模。該組件可用於製造能量密度（energy density）更高、充電速度更快的新一代電池。

Soelect目前正在試產LiX鋰金屬陽極，根據雙方合作計畫，到2025年，由兩家公司設立的合資企業將量產該先進的電池組件。

帶有鋰金屬陽極的電動車電池可望儲存更多能量，進而提供更長的續航里程；在電動車的充電速度方面，也會比目前使用石墨或富矽（silicon-rich）陽極的鋰離子電池快上許多。

Soelect總部位於北卡羅來納州，成立於2018年，目前籌得資金已經超過1300萬美元，其投資者包括通用汽車創投公司（General Motors Ventures）、KTB Network，以及樂天集團旗下創投公司Lotte Ventures。

Soelect創始人兼執行長Jin Cho表示公司已經有20多家客戶，大多為汽車產業。

通用汽車已經與數家電池新創公司建立合作關係公司，該美國最大汽車製造商表示，公司正在考慮其下一代Ultium電池採用鋰金屬陽極組件。

通用表示，對Soelect的投資將「進一步加速我們在電池化學方面的發展」，Soelect的鋰金屬技術「可望驅動未來鋰金屬和固態電動車電池陽極的設計」。

在北美地區，除了Soelect之外，多倫多的Li-Metal Corp和麻州的SES也都正在研究鋰金屬陽極技術。