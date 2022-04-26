大陸2022屆的大學畢業生規模預計1076萬人、創下歷史新高，也讓就業壓力更競爭。據智聯招聘發佈的《2022大學生就業力調研報告》，當前大陸疫情反復導致經濟發展、就業市場承壓，感受今年求職激烈的應屆生比例為61％，比去年高6個百分點並帶動務實心態，平均期望月薪為6295元（人民幣，下同），比去年6711元下降約6％。

同時求職不易也或讓「考博熱」興起。2022年大陸碩士研究生選擇「國內繼續學習」的占比達11％，顯著高於2021年的4.3％。據中新網引述報告指出，一方面大陸博士人才仍較稀缺，薪資水準相對有優勢，另一方面可能也是碩士生暫緩就業的一個選擇。

據智聯招聘該報告顯示，2022屆畢業生的平均期望月薪6295元，比去年的6711元下降約6％。其中4000元以下期望月薪的占比12.8％，高於2021年的8.9％；6000元以上期望月薪的占比44.6％，低於2021年50.8％。這也表明畢業生願意降低薪資要求以適應就業市場。

而偏好的就業企業類型，大陸國企仍是畢業生首選，占比44.4％，高於2021年的42.5％。報告認為，國企熱與考公務員的升溫，反映出畢業生的求穩心態加劇，也或與疫情後國企對大學生的擴招有關。

同時2022年選擇微型企業、小型企業的畢業生占比3.6％、34.4％，高於2021年的1.8％、28.7％。這同時也是就業壓力加大下的務實選擇，與期望月薪下降表現一致。