中嘉集團董事會決議通過2021年度財務報告，全年營收再度叩關100億，稅後淨利連續三年超過20億元。中嘉現階段除既有有線電視業務外，以高品質家用寬頻產品強攻市場，2021年適逢疫情衝擊改變民眾生活習慣、刺激消費者對於家用寬頻的需求增加，帶動中嘉在家用寬頻業務全年營收、用戶數、新用戶ARPU飆升，年增率皆繳出10%以上的亮眼成績，寬頻用戶滲透率更衝破4成邁向5成大關，全年包含有線電視在內之總體用戶數逆勢上揚以淨成長作收。2022年第一季寬頻總用戶再創佳績，相較去年同期淨增衝破10%。

有鑑於近年寬頻多元應用興起，民眾的生活方式逐漸改變，中嘉集團看準市場趨勢，近年聚焦家用寬頻服務，設計依據消費者生活情境規劃各式方案，除了OTT影音搭贈組合之外，還推出家電商品自由選、防疫優惠等資費專案，不僅深獲用戶青睞，更領先業界。

在消費者最在乎的上網品質部份，中嘉自易主三年多來，連年投資十多億元、相當於投入過半以上淨利，強化網路建設、積極升級客戶端設備效能，不僅精進產品競爭力，同步也有感提升了使用者體驗，更帶動用戶數穩定成長。

去年國內新冠肺炎疫情爆發，進一步催化了居家數位化程度、加深家中對於網路的需求與依賴，中嘉奠基於過往建設優化有成與國際認證加持，從2021持續到2022第一季家用寬頻業務成長率始終保持較同期增長雙位數的亮眼成績，其中高資費用戶的增長強勁帶動新用戶ARPU相較同期成長超過10%，彰顯3年來中嘉的投入見效，「中嘉寬頻」品牌逐漸獲得大眾肯定。