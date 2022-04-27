電動車大廠特斯拉執行長穆斯克25日與推特董事會達成協議，將以每股54.2美元、總額440億美元的現金收購推特。穆斯克入主後將推動公司私有化，以利於他進行多項重大改革。

穆斯克入主後，推特營運勢必出現極大變化。穆斯克向來支持言論自由，擁有8,300萬推特粉絲的他，首要任務便是放寬推特內容審查。穆斯克推文表示，他希望推特成為言論自由平台，即便是「最大力批評他的人」也能在此發聲。

外界關切，在穆斯克收購推特後，是否會讓美國前總統川普回歸該平台。川普推特帳號去年遭永久關閉，原因在於他煽動支持者攻入國會山莊。川普表示他無意重返推特，未來將留在他自創的社交平台Truth Social。

穆斯克也計畫改善推特使用者體驗，包括新增推文編輯功能、放寬字數限制、消除垃圾廣告訊息等。此外，穆斯克打算更依賴訂戶營業模式，逐步降低對於廣告的依賴。