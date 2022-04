土耳其與沙烏地阿拉伯具深層經濟連結,但2018年因記者哈紹吉遇害事件關係破裂,沙烏地抵制土耳其貨物。為修復雙邊關係,土耳其外長去年出訪沙國後,傳出土國總統艾爾段也將前往沙國。

獨立新聞媒體「中東之眼」(Middle East Eye)今天引述知悉此事的3位消息人士報導,艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)原定28日出訪沙烏地,囿於行程因素,可能下個月才赴沙國。路透社則引述匿名消息人士指出,艾爾段此行將與沙烏地實際統治者─王儲穆罕默德.沙爾曼(Mohammed bin Salman)會面。

時年59歲的「華盛頓郵報」(The Washington Post)專欄作家哈紹吉(Jamal Khashoggi)2018年10月2日進入沙烏地駐伊斯坦堡總領事館領取文件時遭到殘殺,震驚全球,也使這兩個中東區域大國關係降至冰點。

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)一年前發布報告指出,穆罕默德.沙爾曼批准殺害或俘虜哈紹吉的行動。沙國政府則否認王儲涉入。

土耳其法院4月7日裁定,將哈紹吉案件移交沙烏地審理。中東之眼指出,這是沙烏地在修復雙邊關係方面的關鍵要求之一。此外,沙爾曼試圖利用艾爾段來訪為籌碼,為哈紹吉事件劃下句點。

一位了解兩國相關談判內情的消息人士告訴中東之眼,沙爾曼相當在意哈紹吉事件,還指責艾爾段讓美國涉入,沒能在最初幾天就讓這件事落幕。

哈紹吉的未婚妻吉茲(Hatice Cengiz),以及哈紹吉(Jamal Khashoggi)遇害前成立的組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」(Democracy for the Arab World Now),2020年在美國聯邦法院對沙爾曼等人提起訴訟。土耳其官員認為,這起訴訟案已超出他們的能力範圍。

一名熟悉土耳其和沙國談判的土耳其高階官員對中東之眼表示,艾爾段去年11月會晤阿拉伯聯合大公國阿布達比邦王儲穆罕默德(Mohammed bin Zayed Al-Nahyan)後,沙烏地更有心修復與土耳其的關係。

這名官員說,「我們過去曾接觸過他們,但他們不太有心」,「這回他們接觸我們。沙烏地人覺得他們在這次的區域和解中被排除。他們想參與」。

土耳其推動與沙烏地和解之際,根據土耳其出口數據,今年第1季對沙國出口成長25%,這或許顯示兩國在長達多月的幕後會談,及土耳其的若干讓步,已讓沙烏地鬆綁對土耳其貨物的抵制。(編輯:韋樞)1110426