因汽油、住房和食品價格全面攀升，澳洲第一季消費者物價創下20年來最大年漲幅，使該國央行最快在下周升息的預期急升。

澳洲第一季消費者價格指數（CPI）較前一季上漲2.1%，超出市場預期的季漲1.7%。

與去年同期相比，第一季CPI飆漲5.1%，較去年第四季的年漲3.5%進一步升溫、超出市場預期的年漲4.6%，並創下2001年以來最大的年漲幅。

在排除食品與能源價格之後，備受關注的核心CPI年漲3.7%，高於去年第四季的年漲2.6%和市場預期的年漲3.4%，創下2009年以來最大漲幅，亦為2010年以來首度超出澳洲央行設定的目標（介於2%～3%）。第一季核心消費者通膨季增1.4%，創下歷史新高。

第一季汽油價格較去年同期大漲35%，漲幅最大。新住房價格較去年同期大漲13.7%，創下史上最大年漲幅。此外，運輸、化肥、包裝和材料成本高漲，亦帶動食品價格揚升。

澳洲統計局物價統計部門主管Michelle Marquardt表示，這反映出價格普漲的現象，因為供應斷鏈、運輸成本不斷上漲和其他國內外通膨因素的影響已經擴散到整個經濟。

目前經濟學家強烈主張澳洲央行不再需要將其基準利率維持在超低的0.1%緊急水準，而是應盡快收緊政策，甚至在5月3日的會議上就應該做出自2010年以來首次的升息行動，而非等到6月召開的會議。

市場對於澳洲央行下周就會將利率調升至0.25%預期急速升高，但還是有不少人認為6月才會升息，考量澳洲將在5月21日舉行大選，突然升息可能引發一些政治風波。

期貨市場的風向已經轉變，轉而押注到6月時澳洲央行的基準利率將升至0.5%，不管是一次就升足，還是分兩次調升。

GS Macro經濟學家Andrew Boak表示，現在我們預期澳洲央行一開始將在6月一舉升息40個基點，將基準利率調升至0.5%，他並預期該央行之後將接連升息25個基點，使利率最高將升至2.5%，「超標的通膨率、足以應付升息的經濟，以及更偏向鷹派的政策反應函數（reaction function），使央行採取更陡峭、更高利率路徑的風險增加」。