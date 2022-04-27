根據國發會「中華民國人口推估（2020至2070年）報告」，預估2025年台灣將進入超高齡社會，65歲以上老年人口所占比率超過20％，更推估2070年將上升至41.6％，即每10人中就有4人是超過65歲的老人，高齡化已是台灣人共同面臨的問題。致力推動保險保障的元大人壽，響應主管機關「普惠金融政策」，長期關懷長者，致力提升高齡友善服務，並推動銀髮及身障族群之關懷活動。

為提供高齡長者投保專業服務，元大人壽表示，全體內、外勤同仁已於本（4）月1日前完成「高齡客戶投保權益保障課程」並通過測驗滿分，元大金控旗下特定銷售保險通路亦需參加高齡投保權益訓練課程及完訓測驗滿分，才能提供服務或銷售保險商品予高齡長者。此外，針對65歲以上欲投保投資型保險商品之客戶，提供大字版建議書、DM及商品說明書等銷售文件，以利高齡長者方便閱讀。

高齡化將造成平均壽命延長、醫療費用增加、老年人口越來越多、長期照顧需求遽增等4大社會問題，高齡長者可藉由保險來分散上述風險，元大人壽也因應民眾需求提供了多元商品線供國人選擇，一些特定的傳承商品更特別將老年好發疾病納入保障，讓保戶對於未來退休生活更安心。