美股又狂洩，拖累台股27日跟著喊殺，一度崩跌逾400點，外資續賣超並匯出，拖累新台幣重返貶勢，上演股匯雙挫，終場收在29.396元兌1美元，再創逾19個月新低，貶值8.6分，台北外匯經紀公司成交量12.75億美元。

外匯交易員表示，俄烏戰爭核武威脅再起，聯準會5月利率會議在即，擴大升息及啟動縮表預期，企業財報不如預期，加上北京展開部分封城，使得全球經濟放緩擔憂加重，VIX恐慌指數飆高24％，美股四大指數重殺，主要亞股一片綠油油，台股最後也慘跌341點至16,303點，新台幣跟著重返貶勢，盤中一度闖過29.4元。

外匯交易員指出，脆弱的金融市場，禁不住國際利空任何的風吹草動，股匯市震盪加劇，敏感度高的外資，應聲擴大賣超台股211億元，並連同先前的資金一起匯出。儘管出口商月底拋匯需求進場，及央行調節穩定匯率，提供新台幣支撐，仍不敵外資的力道，預料短線不排除續闖29.5元關卡。