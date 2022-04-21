人民幣中間價跌102基點 創逾5個月新低 11:222022/04/21 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元匯價持續走弱，人民幣兌美元中間價21日報6.4098，較20日下調102基點，創下逾5個月來新低。 另一方面，香港信報報導，中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，21日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持穩在2.1％。這是逆回購規模連續第7日定在百億元，並完全對沖當日到期。 據路透統計，公開市場本周有600億元逆回購到期，除了20日為200億元之外，其他每日均為100億元。 人民幣中間價升212基點 創近半個月新高 人幣即期收跌80點報6.3778 創逾1個月新低 #基點 #人民幣中間價 #創逾 #人民幣兌美元匯價 #走弱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價貶356個基本點 人行1500億MLF 11:332022/04/15 財經 人民幣在岸價 收貶8個基本點 19:392022/04/15 財經 人民幣中間價貶150個基本點 人行逆回購200億 11:252022/04/12 財經 人民幣在岸價 收貶12個基本點 19:152022/04/12 財經 陸港觀盤－Fed加速緊縮 中國市場進入磨底階段 04:102022/04/15 全球財經 人民幣中間價升43個基點 人行逆回購縮至百億 11:262022/04/13 財經 人民幣中間價升43點 在岸價開盤報6.37 11:342022/04/19 財經 人民幣重貶 在岸價6.4失守 04:102022/04/21 全球財經 中美10年期國債利差 罕見倒掛 04:102022/04/12 全球財經 台股拚站回年線 緊盯兩動向 04:102022/04/17 專題周報 時論廣場》得硬通貨者得天下（石齊平） 18:382022/04/12 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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