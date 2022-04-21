人民幣兌美元匯價持續走弱，人民幣兌美元中間價21日報6.4098，較20日下調102基點，創下逾5個月來新低。

另一方面，香港信報報導，中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，21日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持穩在2.1％。這是逆回購規模連續第7日定在百億元，並完全對沖當日到期。

據路透統計，公開市場本周有600億元逆回購到期，除了20日為200億元之外，其他每日均為100億元。