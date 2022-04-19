人民幣兌一美元即期匯率（CNY）19日開盤跌2點，報6.3700，上個交易日即期匯率收盤報6.3698。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.3720，較上個交易日升43點，上個交易日報6.3763。

大和資本經濟學家Kevin Lai認為，由於長期封控和海外資本流出帶來的不利因素增多，人民幣可能面臨新一輪貶值，年底時兌美元匯率將跌至6.90。

針對中國人民銀行上周降準，人民幣未大幅波動，一位香港銀行外匯交易員表示，人民幣匯率之所以在4月15日人行降準後依然保持堅挺，一個重要原因是眾多海外投資機構認為外匯市場已提前消化人行降準對人民幣匯率構成的衝擊。

此外，4月18日人民幣兌美元中間價報在6.3763（較前一個交易日上調133個基本點），也很大程度提振市場看漲人民幣人氣，令不少海外投機資本感到沽空人民幣套利「難有作為」。

更重要的是，此前不少海外投資機構預期人行可能會降準50個基點，4月15日人行只降準25個基點，反而給人民幣構成利好。