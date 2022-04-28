由於FED展現鷹派立場，使外資減持台股並匯出，加上中國疫情升溫疑慮，避險需求亦使美元兌新台幣具上行空間，惟臨近月底，出口商拋匯可能緩解部分美元升勢。今早台北外匯經紀新台幣一開盤匯價為29.44元，再貶破前一日的低點，今天若外資動向仍偏空台股，則新台幣匯價將直接測試29.5元心理關卡。

Fed官員發表鷹派言論，帶動美元指數站上101關卡，外資持續匯出台股，加上進口商油款買盤出籠，使美元兌新台幣升破29.4關卡，月底最後2個交易日，留意出口商拋匯對緩解新台幣貶值的力道。昨天新台幣最低匯價為29.402元，貶值9.2分。今早一開盤29.44元，又再貶破昨天盤中低點。

央行統計，截到27日止，新台幣兌美元匯價貶值5.8%，韓元兌美元貶值6.04%，日圓兌美元貶值10.06%，人民幣兌美元貶值2.73%。

外資(不含外資自營商)昨天再賣超台股211億元，本周連四日賣超累積金額達989.23億元，本月來累計賣超2501.97億元，今年累計賣超7091.78億元。

台股4月至27日止，17個交易日下跌1390點，以昨天收盤價16303計，創近半年來新低。而2021年台股的低點是在1月的14720點。