realme宣佈推出入門機種C35，內建5000萬AI三鏡頭、5000毫安培電池，並加入萬元以下機種首個2D直角邊框設計，建議售價5,990元，4月29日在傑昇通信獨家上市。

realme表示，C35螢幕為6.6吋FHD全螢幕設計，邊框則是realme首款2D直角，機身厚度為8.1公釐，realme也攜手德國萊茵為realme C系列機款進行嚴格品質把關，realme C35在多項嚴峻測試下，通過德國TUV萊茵智慧型手機品質認證，帶給用戶更持久可靠的使用體驗。

realme C35配備5000萬畫素主鏡頭，使用與售價超過兩萬元的旗艦機realme GT2 Pro相同的F1.8大光圈，再加入4公分微距鏡頭和黑白人像鏡頭，前置相機則是800萬畫素AI自拍鏡頭，使用SONY感光元件，C35處理器採用中國業者紫光展銳的平台，並加入獨立三卡槽設計，可同時放置兩張SIM卡和一張MicroSD卡，5000毫安培電池則號稱可持續39天待機，若開啟超級省電模式即使僅剩5％電量，也能再待機50小時，支援18W快充。