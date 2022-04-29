外交部今天宣布捐贈50萬美元予總部位於巴黎的「無國界記者組織」（Reporters sans frontières RSF），以具體行動支持該組織在烏克蘭設立「媒體自由中心」（Press Freedom Centre）的運作，展現我國政府積極與重要國際非政府組織合作、捍衛民主及新聞自由價值的決心，並與相關各方協力對抗不實資訊及假訊息的散播，具體協助保護採訪記者的人身安全。

外交部表示，我國政府及民間自俄烏戰爭爆發以來，以實際行動積極投入賑濟烏克蘭人民的行動，包括發起募款及募捐人道物資。此次外交部以政府經費對「無國界記者組織」的捐贈，再次展現我國表達對烏克蘭戰事的關切，也象徵台灣身為全球民主社群的一份子，積極鞏固民主及新聞自由價值，並致力促進國際和平與穩定。

外交部指出，自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，在烏國的記者人身安全屢遭威脅，新聞自由狀況明顯惡化。根據「無國界記者組織」統計，至今已有7名記者殉職，11名記者受傷。「媒體自由中心」不僅提供烏國及國際記者所需的防護裝備及訓練，也包含交通運輸、法律、資訊及心理等各層面的協助與服務，同時建立記者間的數位資訊分享管道，有助報導真相及事實查核。

「無國界記者組織」成立於1985年，並在我國先後設有東亞辦事處及台灣分會，負責東亞地區的工作及與台灣公民社會的連繫。今年3月13日RSF與烏克蘭非政府組織「大眾媒體機構」（Institute of Mass Information IMI）合作，在烏國西部大城利沃夫市（Lviv）設立「媒體自由中心」。