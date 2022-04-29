疫情反覆、供應鏈及全球經濟前景不明、地緣政治等複雜變化的宏觀環境下，工業富聯2022年第一季業績仍實現逆勢增長，營收達入1,051億元人民幣，年增6.79％，歸屬於母公司扣非淨利潤約31億元，在前一年第一季因主要客戶產品業績遞延、墊高基期情形之下，年增仍達到8.15％。營收、獲利均創下同期歷史新高，也是公司上市以來，首次第一季度營收邁過千億元大關。

數據經濟已成為驅動工業富聯業績穩定增長的核心引擎，通信及移動網路設備、雲計算、工業互聯網三大主營業務盈利能力持續提升。尤其在數位轉型浪潮及元宇宙概念加持下，雲計算業務增勢強勁，在3月份的2021年度業績交流會上，工業富聯也曾表示，公司已跨入雲端遊戲與元宇宙市場，並成功贏得全球最大的雲端遊戲客戶。

極具韌性的生產經營能力，也是工業富聯能持續實現逆勢增長的重要法寶。3月中旬，位於深圳的廠區一度短暫停產引發外界廣泛關注，然工業富聯透過科學防疫及產能調配有效應對，外加全球佈局的供應鏈管理優勢，將疫情影響降到最低，成為深圳抗疫期間的代表性企業。

在現有業務保持良好增勢的同時，工業富聯也在持續構建新的成長動能。進入2022年以來，工業富聯投資佈局明顯增速。今年前四個月對外投資金額已超過100億元人民幣，接近2021全年投資總額的4倍。

對於未來發展，工業富聯管理層曾表示，一方面將繼續在縱向深度耕耘，鞏固在電子資訊製造行業的領先地位。另一方面，橫向拓展產業布局，在半導體、新能源汽車、元宇宙以及工業互聯網領域牢牢把握機會，開創第二增長曲線。