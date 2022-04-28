丁曉雯與郭子合作過許多知名經典曲。（丁曉雯提供）

資深音樂人丁曉雯斜槓YouTuber開網路節目說歌，在《每個人心中都有一首歌之歌的故事》中分享創作故事，節目近日陸續上架，她鬆口吐露在錄音室錄唱時，有幾首歌自己內心是淡淡的哀愁，「這次選的歌曲，有幾位合作的音樂人已經離開了，自己坐在錄音室時，聽到旋律有很深的感傷和感觸，像是〈有情人總被無情傷〉的陳志遠、〈諾言〉的劉天健、〈曾經愛過〉的殷文琦，做這個節目重唱這些作品，像是在紀念老朋友，讓他們的作品再次傳唱，歌迷才不會忘記他們」。

《每個人心中都有一首歌之歌的故事》找來鄭如儀、吉巴奈、盧學叡及蔡家蓁4位年輕唱將重新詮釋歌曲，即將上架的歌曲〈偷心〉是跟郭子（郭蘅祈）在張學友《祝福》專輯後，真正為歌神張學友量身訂做的曲子，丁曉雯說：「郭子的曲子很有畫面感，我填郭子的歌特別快，他的曲子很符合學友哥的唱腔，完全可以表達學友哥的唱腔優勢，包括在低迴處的那種語氣，高亢處的激昂。」

另一首由鳳飛飛演唱的〈我的愛我的夢我的家〉，丁曉雯表示：「鳳姐是自己從小到大的偶像，可惜自己入行後鳳姐已經隱退；過了幾年鳳姐復出了，沒想到找到我幫她寫一首歌，我好興奮，我拿到這歌的稿子時，發現這個旋律不是一般男女情愛的歌，我在想怎麼為鳳姐炮製這首歌，那時想到鳳姐出國多年又回到台灣來，一開始以遊子歸鄉的心情來填詞，寫著寫著發現這首詞不只是落葉歸根，它有著年少時的純真與夢想的初衷，更涵蓋了親情、友情、愛情跟故鄉情。」此曲後來成為鳳飛飛巡迴演唱會的壓軸曲，「她生前曾說，她的告別演唱會要在家鄉大溪舉辦，開場曲就唱〈我的愛我的夢我的家〉，只可惜這個願望沒能實現」。