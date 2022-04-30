美股四大指數周五（30日）全面重挫，道瓊指數暴跌939點，4月跌1701點，最慘的是那斯達克和費城半導體指數，費半指數4月就跌14.85%。財信傳媒董事長謝金河表示，美國股市慘跌中，亞馬遜崩殺14.05%，成為帶頭領跌最大兇手，一天市值跌掉2070億美元（約台幣6兆元），正重演Meta、Netflix財報見光死的戲碼，就連股神巴菲特的柏克夏A股也被燒到；他坦言「美股大肅殺來了 」，感嘆有幾兆美元從空氣中蒸發，潮水退了，才知道誰沒有穿褲子。

謝金河在臉書發文指出，國際金融市場又是大肅殺的一天，道瓊工業指數大跌939.18，4月跌1701.14，最慘的是Nasdaq及費城半導體指數，費半指數單是4月就跌14.85%，台積電ADR當然難受。

「今天在美國股市慘跌中，出現了幾個受災戶，一個是Amazon（亞馬遜），股價一天跌406.3美元，跌幅14.05%，市值一天少2070億美元，大約6兆台幣。Amazon股價大跌的原因，一個是營利成長降至7%以下，是2001年以來最低紀錄，意味高成長已成過去式。另一個是轉投資的Rivian虧損累累，股價從179.47美元跌到29.44美元，市值蒸發3000億美元，Amazon這一季攤提76億美元損失。」

他認為，Amazon重重摔了一大跤，正重演Meta在2月3日首季財報揭露，股價單日重挫85.24美元，這個重摔，Meta股價從此回不去，市值從1.0461兆美元最慘剩4600億美元。最近的Netflix又上演這個戲碼，股價從700.98美元跌到187.77美元，市值從3111.98億美元縮水至837億美元，成了中型企業。

此外，「這把火也燒到股神巴菲特的柏克夏A股，股價一天下跌14460美元，如果換成台幣，買一股，一天就跌掉426570元，也很可怕。慘的還有疫苗股Moderna，股價最高497.49美元，市值2004.98億美元，如今剩下134.41美元，市值只有542.69億美元，蒸發了四分之三。從Moderna慘跌，可以感受到疫情有進入尾聲的跡象。」

謝金河感嘆，今天金融市場大肅殺，一天就有幾兆美元從空氣中蒸發，這可能也是讓通膨降溫的必要手段。「在這個重要時刻，大家都會想到巴菲特名言：潮水退了，才知道誰沒有穿褲子？現在只有有穿褲子的人，股價才挺得住！」。