南橫公路高雄梅山口至台東向陽路段1日復通，一早湧入大批重機車隊，民眾在旁為騎士們高喊加油。今天是南橫全線有條件赴通的第1天，不少駕駛與騎車上山搶頭香，大量汽機車湧入，居民說「是不是全台灣的重機都跑到南橫來了？」
南橫復通首日湧入大量的車潮，路上、路旁滿滿人潮，居民說「太熱鬧了！南橫公路中斷了12年8個月，終於等到這般熱鬧榮景」。台東南橫東段唯一飯店「天龍飯店」老闆娘張姐指出，從復通前，飯店櫃台的電話就響個不停，5月的房間早已被訂滿，這也是南橫公路中斷12年後第1次整個月客滿。
南橫公路高雄梅山口至台東向陽路段1日復通，一早湧入大批重機車隊，民眾在旁為騎士們高喊加油。今天是南橫全線有條件赴通的第1天，不少駕駛與騎車上山搶頭香，大量汽機車湧入，居民說「是不是全台灣的重機都跑到南橫來了？」
南橫復通首日湧入大量的車潮，路上、路旁滿滿人潮，居民說「太熱鬧了！南橫公路中斷了12年8個月，終於等到這般熱鬧榮景」。台東南橫東段唯一飯店「天龍飯店」老闆娘張姐指出，從復通前，飯店櫃台的電話就響個不停，5月的房間早已被訂滿，這也是南橫公路中斷12年後第1次整個月客滿。
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