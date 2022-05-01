30日新增1萬5033例本土確診，不僅再創歷史新高，也連續第3天破萬。醫師姜冠宇認為，陽性率已突破25%，「大家要提高警覺」。不過他預估，當單日個案數來到15、16萬時，差不多就要開始往下掉了。

「台灣疫情最高峰究竟會多少人」，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，這問題不好回答，也不能說死，但如果用最簡單的方式看，參考別國「單日每百萬人中多少人感染」，香港最多達8000人、南韓逾7000人、法國超過5000人、德國則是2000人。

姜冠宇指出，台灣總人口2300萬，把上述數字乘以23，「破10萬是可以的，但要破20萬就不太容易」。他評估，疫情若看到單日10多萬確診，最多15、16萬就要開始退了；這還是控制得比較不好的狀況，如果比照德國，台灣4萬6000人就到頂了。

至於總感染人口，落在400萬不是沒有可能，這是從各國感染率15%至20%算來的，但數字會飆到多高？和國人第3劑覆蓋率、減災策略、民眾配合度有極大關係。