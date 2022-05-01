宏泰人壽持續推動小額終老保險及微型保險，今年第一季全力動員推動，小額終老保險繳出亮眼成績，年增達84％。元大金(2885)旗下元大人壽響應主管機關「普惠金融政策」，長期關懷長者，提供高齡長者投保專業服務，內、外勤同仁已完成「高齡客戶投保權益保障課程」並通過測驗滿分，提供服務或銷售保險商品予高齡長者。

宏泰人壽直營業務部副總張秀娟表示，今年度針對微型保險及小額終老保險的推動，設定擴大承保規模的目標；將微型保險及小額終老保險列為首要重點項目，3個月來努力有成。而微型保險及小額終老保險保費低廉，投保手續相對容易，保障內容簡單易懂，並且能為被保險人提供保險基本保障。

為了擴大承保規模，首要找到「對的」、「適合的」對象，因此依據客戶家庭、工作、年齡、收入等各項數據分析結果，找出目標客群積極進行業務開發，由訓練有素的壽險顧問提供專業服務與說明，協助保戶提高風險認知，期望讓微型保險及小額終老保險更加普及，讓更多有需要的人受到保險保障的保護。

元大人壽指出，高齡化將造成平均壽命延長、醫療費用增加、老年人口越來越多、長期照顧需求遽增等4大社會問題，高齡長者可藉由保險來分散上述風險，元大人壽也因應民眾需求提供了多元商品線供國人選擇，一些特定的傳承商品更特別將老年好發疾病納入保障，讓保戶對於未來退休生活更安心。

此外，避免溝通障礙進而創造高齡長者及身障者有感服務，全省服務櫃台同仁除提供國、台語服務外，第一線人員更參與手語訓練，希望除了服務銀髮長者外，也能與聽障保戶在溝通上無障礙，而在電訪及理賠服務上也落實相同的用心，提升高齡友善服務。