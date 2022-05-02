誰造成台股沈重賣壓？金管會主委黃天牧2日表示，近來市場波動加大，會要求證交所對主要資金進出要「特別監視」，尤其是在外資進出台股部分，更會特別關注。

立委郭國文在財委會質詢時表示，先前針對外資是否有藉出具研究報告時，大賣台積電，但證交所的報告是有10家外資券商針對台積電有45份報告，其中有九家前後假設有重大變化，並且有二家有自營業務，最後發現賣台積電的都是其機構投資人的客戶下單，賣出台積電，郭國文質疑這些客戶難道與券商間有沒有連結嗎？

黃天牧強調，下單賣出台積電的客戶與出具報的外資間有沒有串連，要有證據連結，目前得到的資訊是沒有，但未來會繼續監控。

郭國文表示，這次調查外資有輕輕放下的感覺，且外資被懷疑已不是第一次，因為外資動向會影響股票投資人的信心。

黃天牧承諾，對於外資動向與進出，會強化對這方面的關注，目前市場波動這麼大，對主要資金進出，會要求交易所監視要特別強化，至於外資出報告及其下單客戶間是否有犯意連結，會繼續觀察注意。