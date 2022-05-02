內政部次長陳宗彥今（2日）召集內政部、國防部、衛福部盤點消防、國軍救護量能，並邀請民間救護一同參與。（內政部提供）

內政部次長陳宗彥今（2日）召集內政部、國防部、衛福部盤點消防、國軍救護量能，並邀請民間救護一同參與。（內政部提供）

疫情嚴峻全台多點爆發，據內政部統計，全國消防救護量已是過去的1.2倍。內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥今（2日）表示，將優先啟動國軍城市型救護車，調用的人力物力直接進駐消防分隊，盤點及教育訓練2周內完成，並選定地方政府試辦啟動計畫。

陳宗彥今（2日）上午召集內政部、國防部、衛福部盤點消防、國軍救護量能，並邀請民間救護一同參與。陳宗彥表示，考量防汛期將至，量能勢必更加吃緊，為因應未來消防救災救護需求增加，將優先啟動國軍城市型救護車，民間救護車次之，第三階段再調用國軍悍馬型救護車協勤，兼顧防疫量能，同時維持國防部戰備需求。

陳宗彥也說明，這次的整合啟動與過去三級警戒狀態不同，調用的人力物力是直接進駐消防分隊，接受消防局調派，所需防護裝備、防疫保險及作業流程均比照消防現行機制，由消防署統籌向疫情指揮中心彙報，相關可調度的量能盤點及教育訓練，在未來2周內完成，並選定地方政府試辦啟動計畫。

最後，陳宗彥再次感謝國防部及民間救護車協會的協助，於疫情期間積極配合中央提前整備相關救護量能，整合各部會資源，共同為守護國人健康努力，讓國民安心，同時也感謝第一線同仁的辛勞付出，並提醒同仁於執行防疫工作時，務必做好個人防護措施，避免感染風險。