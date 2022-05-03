光洋科條款上路，金管會3日宣布將修正「公開發行公司董事會議事辦法」，明訂董事會不得以臨時動議提出解任董事長案，必須列在召集議案中，在開會前7天通知董事或常董等，否則將罰鍰24到480萬元，且程序不完備，經濟部亦將不予變更登記。

不過，證期局主秘黃厚銘強調，這次修正是為了健全公開發行公司的公司治理，並不是為了特殊個案。此法規修正將預告60天，預計7月底或8月初步路。

2021年發生台鋼集團以臨時動議解任光洋科原董事長馬堅勇，選任玉璟法人代表王炯棻出任新董事長，但最後被經濟部否准其變更登記，引發市場討論。

金管會3日表示，為明確規範解任董事長的程序及完善公司治理精神，3日公告修正「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文。

即法規明訂董事會重要討論事項不得以臨時動議提出，主要考量涉及公司經營的重大事項，董事為決策前應有充分的資訊及時間評估其議案，明定涉及公司經營的重大事項應在召集事由中列舉，不得以緊急情事或正當理由以臨時動議提出。

因此修正條文將明訂，董事長的選任或解任應提董事會或常務董事會討論，證期局指出，公司法明定，董事長的選任應由董事會或常務董事會決議，其解任亦應由原選任的董事會或常務董事會決議，基於董事長的解任與選任同屬公司重要事項，所以條文明定董事長的選任或解任應提董事會或常務董事會討論。

法規第三季上路後，若還有公司違反此規定，黃厚銘表示，將依證交法罰鍰24到480萬元，至於違反相關程序，經濟部可能將不同意辦理變更。