立法院財政委員會21日審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，會議室開門時藍綠立委推擠搶占主席台。（姚志平攝）

立法院財政委員會今（21日）審查「會計法第99條之1修正草案」，關係到國務機要費除罪化，國民黨、民進黨動員攻占主席台，國民黨團在主席台上狂撒假鈔、假SOGO禮券，民進黨團強行通過臨時動議停止詢答、逐條討論，5分鐘通過初審交黨團協商。

民進黨團昨晚8時開始在立法院財政委員會外守夜，民進黨團總召柯建銘昨即表示「我們是有決心要處理！明天上午6時甲級動員力拚出委員會。」

財委會於今日上午6時30分，兩黨立委先在門外推擠拉扯，隨後衝向主席台，王美惠、陳玉珍還因此摔倒在地，沈發惠最後順利搶占主席台，緊抓主席台麥克風，將近9時，雙方再度在主席台上爭搶麥克風。

立法院財政委員會21日審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，會議室開門時藍綠立委推擠搶占主席台。（姚志平攝）

會議開始後，國民黨團在主席台上狂撒假鈔、假SOGO禮券，藍營提出臨時動議高喊「防疫優先、立刻散會」，但表決未通過；民進黨則提出臨時動議停止詢答、逐條討論，儘管國民黨提出異議、逐條表決，最後5分鐘內通過初審。