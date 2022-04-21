立法院財政委員會今（21日）審查「會計法第99條之1修正草案」，關係到國務機要費除罪化，國民黨、民進黨動員攻占主席台，國民黨團在主席台上狂撒假鈔、假SOGO禮券，民進黨團強行通過臨時動議停止詢答、逐條討論，5分鐘通過初審交黨團協商。
民進黨團昨晚8時開始在立法院財政委員會外守夜，民進黨團總召柯建銘昨即表示「我們是有決心要處理！明天上午6時甲級動員力拚出委員會。」
財委會於今日上午6時30分，兩黨立委先在門外推擠拉扯，隨後衝向主席台，王美惠、陳玉珍還因此摔倒在地，沈發惠最後順利搶占主席台，緊抓主席台麥克風，將近9時，雙方再度在主席台上爭搶麥克風。
會議開始後，國民黨團在主席台上狂撒假鈔、假SOGO禮券，藍營提出臨時動議高喊「防疫優先、立刻散會」，但表決未通過；民進黨則提出臨時動議停止詢答、逐條討論，儘管國民黨提出異議、逐條表決，最後5分鐘內通過初審。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。