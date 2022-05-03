又停電了！三重蘆洲5,000戶等待復電 23:282022/05/03 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又停電了，3日晚間9點多，新北市三重蘆洲傳出停電，經過調查，因配電設備故障，總計影響5,099戶，預計要等到晚間12點才會復電。 台電表示，蘆洲變電所因配電設備故障導致饋線跳脫，造成新北市三重及蘆洲區發生大規模停電，台電人員正在搶修當中，總計受影響約5,099戶停電。 獲利暴增59％！三星電子Q1營收創新高 三重蘆洲晚間5千戶停電「傳爆炸聲」 台電回應了 #停電 #蘆洲 #復電 #新北市三重 #配電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北BOO拚生質能 8業者探詢 04:102022/05/01 地方新聞 《電機股》大同非晶質變壓器 揮軍美國輸配電展 16:592022/04/26 財經 新北居家照護關懷 拚增至1000線 04:102022/05/03 地方新聞 亞太電信「蝦皮店到店」挺進新竹、台中 04:102022/04/29 時尚消費 瞄準元宇宙 中華電衝三大事業 04:102022/05/02 產業．科技 北市交通號誌不斷電系統 建置挨批牛步 04:102022/04/30 地方新聞 停電後換停水！水管破裂高雄岡山、阿蓮停水10小時 5.3萬戶無水可用 20:102022/04/28 生活 新北居家照護三階 620基層診所加入 04:102022/04/29 地方新聞 台南中崙工業區308戶停電 台電尋獲「凶手」已死亡 20:412022/05/03 生活 南港今晚1001戶「無預警停電」原因曝光 台電搶修中 22:512022/04/26 生活 北市電動自行車取締降7成 事故倍增 04:102022/05/02 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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