又停電了，3日晚間9點多，新北市三重蘆洲傳出停電，經過調查，因配電設備故障，總計影響5,099戶，預計要等到晚間12點才會復電。

台電表示，蘆洲變電所因配電設備故障導致饋線跳脫，造成新北市三重及蘆洲區發生大規模停電，台電人員正在搶修當中，總計受影響約5,099戶停電。