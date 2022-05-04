《日股》黃金周假期 日股6日正常交易 08:522022/05/04 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本黃金周假期4月29日至5月5日，日股僅5月2日有交易，至於5月6日則恢復正常。 《電機股》4月營收年減16％ 和勤：運輸已恢復 4月台股新開戶 年輕人占八成 #日股 #黃金周假期 #6日 #正常交易 #4月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭封控波及 毅嘉4月營收月減13.7％ 22:022022/05/03 財經 缺車減產4月新車銷量年減7％ 04:102022/05/04 財經要聞 外銷大增 中鋼4月出貨13月新高 04:102022/05/04 財經要聞 韓國4月通膨創逾13年新高 料央行持續升息 23:062022/05/03 財經 德國4月失業率維持5％ 22:212022/05/03 財經 缺車、疫情干擾 4月國內新車銷量年減近7％ 12:522022/05/03 財經 4月PMI續跌 前景晴轉陰 04:102022/05/04 財經要聞 美國債息 4月一路走高 04:102022/05/03 財經要聞 今年前4月 權證發行檔數年增25％ 04:102022/05/04 證券．權證 陸封控衝擊 毅嘉4月營收月減13.7％ 04:102022/05/04 證券．權證 4月通膨攀13年高 韓料加速緊縮貨幣政策 04:102022/05/04 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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