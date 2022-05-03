受到缺車狀況惡化，及本土疫情急遽升溫干擾，4月國內新車銷量持續下探。根據監理所新車領牌資料，4月新車領牌總數為3.53萬輛，月減10.62％、年減6.98％，國產進口品牌幾乎無一倖免，業績全面下滑。累計前四月新車總領牌數為13.96萬輛，年減12.46％。

5月國產車廠受上海封控導致進口零件缺料等因素干擾，新車計畫產量全面調降，進口車供給狀況預估也不會明顯好轉，僅特斯拉由於4月底有上千輛電動車運抵台灣，預計5月將全數交車下，車商估，5月新車銷售總量將可維持與4月相當的水準，約3.5萬輛。