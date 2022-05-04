證交所最新統計，3月份定期定額單月存股規模暴增至65億元，熱門存股標的各有偏好。永豐投信總經理濮樂偉指出，今年美國、台灣同步啟動升息循環周期，投資人理財工具進入以股息取代債息的年代，過去習慣以債券收息為主的投資工具型態轉變，加上今年金融市場呈現大波動行情，濮樂偉建議，投資人宜採防禦、穩健策略投資，有息收需求的投資人，不妨鎖定類債型股票工具。

針對國人的存股特質，永豐投信開募優息存股ETF納入30檔熱門存股標的、績優金融傳產股，能滿足有選擇性障礙投資人長期存股需求。

永豐優息存股ETF擬任基金經理人張怡琳指出，近一年台股攻高後，行情波動加劇，剛過去的4月份台股修正點數近1,200點，短期股價震盪劇烈，也突顯防禦性、價值型資產配置重要性。

張怡琳指出，這檔存股概念的ETF追蹤「特選台灣優選入息存股指數」，指數編製法方法專為存股族而設計，網羅一籃子存股標的，張怡琳說明，適合存股的標的包括產業、獲利、股價、配息等，具備相對穩定的特性，台指公司資料顯示，4月底成份股中約有63%為金融股，其餘37%為景氣循環傳產股等，這類偏防禦性、價值型的產業，長期波動度較大盤指數來得低，過去市場發生重大利空事件之際也展現防禦價值，近期市場動盪之際，更發揮抗震性，此外，指數過去5年平均股息殖利率約5%，也具備殖利率保護力提供支撐性。

永豐優息存股ETF設計首創台股ETF雙月配息機制，除息月份落在偶數月，提供每兩個月固定現金流，基金配息政策主要以追求穩定配息，同時透過收益平準金機制，提供長期投資人穩定的配息來源，合理反映不同投資人持有期間的實際息收報酬。