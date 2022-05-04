新華社4日報導，中國常駐聯合國副代表戴兵當地時間3日呼籲最大會費國（美國），帶頭履行好對聯合國的財政義務。戴兵在第76屆聯合國大會行政和預算委員會（第五委員會）第二次續會上表示，中方近期已經向聯合國繳納逾2億美元會費。解決流動性困難不能治標不治本，更不應給會員國特別是開發中國家增加額外財政負擔。多年來，最大會費國並沒有帶頭履行好對聯合國的財政義務，這對其他國家很不公平。

他說，有關改革舉措應嚴格遵守《聯合國憲章》精神，堅持會員國主導原則，不斷加強財務紀律並提高全面預算績效。關於建設和平融資問題，聯合國應不斷創新夥伴關係，拓展建設和平融資管道，釐清現有建設和平授權安排，避免給會員國增加不必要的財政壓力，並切實按照聯合國財務規定制定建和工作所需預算。

戴兵表示，財政是聯合國治理的基礎和重要支柱。中方一貫主張聯大五委按照實事求是、科學合理的原則，認真審議並按時批准維和預算，為維和行動履行授權提供必要資源。維和預算資金規模巨大，中方支援審計委員充分發揮外部審計監督職能，提出寶貴建議，優化預算管理。

關於新財年的維和預算，戴兵說，新財年擬議維和預算有較大幅度增長，中方對此表示關切，應全面看待並仔細審議。中方支持聯合國盡快向出兵／出警國履行補償款義務。

戴兵說，中方積極履行財政責任，近期已經向聯合國繳納逾2億美元會費。中方呼籲全體會員國特別是有支付能力的國家，及時、足額繳納各項會費攤款，盡快補足未繳款項，用實際行動支持聯合國在全球治理體系中發揮核心作用。