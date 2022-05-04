俄烏戰爭、天然氣價格激增等因素，催化肥料報價水漲船高，農金概念股營運看俏。惠光（6508）公告三月營收年增18％，自結稅前盈餘0.6億元，月增122％，年增50％，稅後盈餘0.46億元，月增119％，年增35.29％，超越今年前2月獲利0.45億元，單月EPS0.54元。

惠光先前公告今年前二月EPS0.52元；加計三月營運，首季營收6.33億元，年增20.41％，EPS達1.06元。比去年第四季EPS0.45元季增135％；若與去年同期0.67元相較，年成長58％。

惠光生產植物保護藥劑與特用化學助劑，近年也投入生物製劑研發，運用生物科技來解決農作物問題，並有感工業污染與生態的破壞，投入地工膜與其他地工合成材料的開發與生產。

惠光營運包括「農業科學事業群」與「環境科技事業群」。植物保護劑產品銷售以兩岸為主，並外銷東南亞及南美；地工膜外銷至澳洲、大陸、越南、南非。

分析師認為，俄烏戰爭、天然氣價格激增等因素，讓肥料報價水漲船高，預期第二季供應鏈問題將持續，相關農金、肥料商營運持續走堅看俏。

世界銀行（World Bank）警告，烏克蘭戰爭會讓未來三年的能源和糧食價格居高不下，這可能會引發停滯性通膨，也就是經濟活動遲緩、但是生活費用飆升，市場恐懼全球經濟將落入類似1970年代的停滯性通膨。

世銀原物料市場展望稱，過去兩年來，能源價格出現1973年石油危機來的最大漲勢，糧價和肥料價格也爆發2008年來的最大升幅。儘管能源和糧食價格會從當前高點拉回，但是2024年底為止，價格均會高於過往5年平均值。