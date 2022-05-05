搶攻端午粽禮商機，福容大飯店推出「福容。粽。」端午福粽禮盒，即日起至6/3限量搶購，內含秘製排骨酥粽、櫻花蝦鮮肉粽各一入，傳統古早味粽、雪蓮子蛋黃粽、獅子頭鮮素粽、紅豆紫米甜粽各二入，每組十顆1,180元，共6種口味。福容會員可享單筆優惠，新福級95折、銀福級9折、金福級88折，訂單達10組即享9折，100組以上享8折(優惠不得重複使用)。購買福粽禮盒薦附贈時尚保冷。

福容大飯店廚藝總監阿基師率領主廚團隊，隆重推出2022年福粽禮盒，以台灣在地食材結合師傅高超手藝，有甜有鹹、葷素搭配，滿足全家人的味蕾。傳統古早味粽，以完美比例，將埔里香菇爆香後，加入Q香糯米、台灣溫體豬肉和鬆軟的大花生，經典餡料融合在一起，品味傳承。

雪蓮子蛋黃粽以飽滿糯米加入豬瘦肉、雪蓮子及鴨蛋黃，獨家調味而成，軟糯可口。櫻花蝦鮮肉粽符合大眾口味，以大火快速拌炒酥脆櫻花蝦及Q軟滷肉，鹹香四溢。獅子頭鮮素粽，以養生聖品雪蓮子、頂級素紅燒獅子頭、埔里香菇入餡，健康低油少鹽，鮮甜養身。

今年首推的秘製排骨酥粽採古法製作，特選排骨酥香氣十足不油膩，配上滷入味的鵪鶉蛋、雪蓮子等頂級食材，以獨門配方秘製，匠心獨具。受到大人小孩歡迎的紅豆紫米甜粽，口感層次豐富，綿密香甜，嚴選台灣紫米搭配紅豆，甜而不膩，還帶有紅棗及蔓越莓的酸甜果香。

福粽禮盒每組1,180元，即日起至6/3限量搶購，5/5起可取貨。福容會員享專屬優惠，新福級95折、銀福級9折、金福級88折；訂單達10組以上則享9折、50組以上享85折、100組以上享8折，今年端午選擇福容大飯店的福粽禮盒，讓濃濃的粽香與祝福傳遞給最愛的家人朋友。