根據防衛部落格(Defence Blog)報導，有推特畫面顯示，俄軍主戰坦克T-90M Proryv在哈爾科夫（Kharkiv）郊外被發現被燒成廢鐵，這是自戰爭開始以來第一輛被確認破壞的T-90M；上週普丁才運往前線，現在就有一輛被打爆了。

#Ukraine: An attempted Russian counter attack against areas recently retaken by Ukrainian forces was foiled in #Kharkiv Oblast.



As a result, for the first time ever, a very modern Russian T-90M tank was destroyed, and a BMP-2 IFV captured. pic.twitter.com/fBLKRPXRnv — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 4, 2022

T-90同時也是俄軍下一代坦克T-14量產前補上俄軍戰力缺口的戰車，T-90M是T-90的升級版，幾乎具有西方坦克的所有功能。比起T-90，T-90M的引擎升級、配備新的火砲和多電光瞄準系統，讓T-90M可以在24小時進行任務。

主砲採用125mm 2A46M-5滑膛砲或與T-14戰車相同的125mm的2A82-1M滑膛砲，可以發射鎢合金穿甲彈、脫殼穿甲彈、9M119M砲射導彈等，還配備了遙控機槍塔等設備，進一步提升火力。另外還可以跟其他坦克實時交換作戰資料，成為T-90M的主要作戰優勢。

T-90M在2020年4月交付俄軍，在2020、2021年的勝利日紅場閱兵日都有亮相，足現俄軍對T-90M的重視。而根據估計，目前俄軍僅20輛的T-90M，所以其一被打爆就成為熱門話題。