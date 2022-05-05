據美國證券交易委員會（SEC）官網顯示，該機構4日又將88家中概股加入「預摘牌」名單，包含京東、嗶哩嗶哩、拚多多、中國移動等，使得如今名單上的中概股數量已上升至105家。

據SEC此前公佈的《外國公司問責法》，被列入「確定摘牌名單」的公司需要在（自披露第一份年報開始計算、且2021年當做第一年）三年內提交SEC需要的文件。如果沒有提交或提交文件不符合SEC要求，理論上將會在揭露2023年年報後（2024年初）面臨立即退市。

根據財聯社報導，在這波新增的公司中，包括華能國際、中國鋁業、嗶哩嗶哩、拼多多、36氪、騰訊音樂、攜程、小鵬汽車、京東、中國移動、網易、蔚來汽車、中國石油、科興生物等各行業知名公司。有鑒於過去幾批操作，SEC會根據上市公司提交年報的順序更新名單，所以理論上所有的中概股近期都會經歷這個流程。

但也看到4日晚間，大陸證監會官網文章《證監會認真貫徹中央政治局會議精神 研究資本市場落實的政策措施》中，也對中概股問題也花了不少筆墨。文中表示，將穩步擴大資本市場制度型開放。拓展境內外市場互聯互通範圍，深化大陸與香港資本市場的合作，推進境內企業境外上市監管制度落地。