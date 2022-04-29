周五消息傳出，中概股下市問題有望獲得解決，大力地推進了港股午後表現。另外大陸中央也傳出有利平台經濟的消息

周五香港恆生指數收漲813.22點或4.01%，為21089.39點。國企股(H股)升380.07點或5.49%，為7298.69點。

大華繼顯(UOB Kay Hian)香港的主管Steven Leung周五表示，中美監管雙方正進行談判，有望解決中企審計問題，落實審計的現場檢查。

中央政治局開會，強調要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟整改，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

科技股飆升，科技指數並大漲9.96%。阿里巴巴漲15.6%，騰訊漲11%，美團漲15.5%，京東升15.7%，小米也升7.4%。科技股名副其實成為推升大盤的主角。

其它中概科技股也急升，嗶哩嗶哩升13.3%，萬國數據升13%，理想汽車升8%，小鵬汽車升7.1%。