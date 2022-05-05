住展雜誌統計，今年北台灣房市520檔期新成屋、預售屋預估推案量為新台幣1647.7億元，雖較去年略增50億元，但卻是2018年以來次低量。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿指出，政府打炒房、中央銀行升息、俄烏戰爭及本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發等因素衝擊下，建商推案意願低，520房市檔期恐連2年泡湯；且當前房屋造價成本居高不下，疫情又加劇缺工情況，消費者想撿便宜也不容易。

住展統計，今年520檔期推案量最大的縣市為桃園市，預估總推案量約586.9億元，且主要來自中壢青埔特區、龜山A7重劃區推案量挹注，兩地推案量總計約350億元，占桃園市總體案量比例逾50%。

住展指出，雙北市為去年本土COVID-19疫情爆發後的重災區，市況受到衝擊的程度最大，隨著今年疫情再次蔓延，建商率先「舉白旗」，台北市推案約254億元，新北市約532億元，新北市讓出重大檔期推案龍頭地位。

新竹地區方面，何世昌說，新竹科技園區就業的人員偏好的竹北五大重劃區、竹市關埔重劃區等地，新案量不到80億元，顯示新竹房源供不應求，導致房價高漲的問題預料在520檔期得不到舒緩。（編輯：楊蘭軒）1110505