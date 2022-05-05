封測廠南茂(8150)周四下午舉行線上法說會，2022年第一季營收創單季新高，單季毛利率、營益率呈現季減、年增局面，獲利12.24億元，季減13.6%、年增27.7%，歸屬於母公司之基本每股盈餘1.68元，仍寫同期次高紀錄。目前整體需求仍持續健康，第二季營運動能謹慎向上，驅動IC產品營運動能將優於記憶體。

南茂表示，通膨與原物料上漲的壓力，預期會影響終端需求，國際局勢與大陸封控，對經濟與供應鏈的影響也仍待觀察，但客戶備貨帶動，且供應鏈狀況，整體需求仍持續健康，營運動能謹慎向上。

在記憶體方面，整體動能優於第一季，其中DRAM維持健康的動能，Flash受惠客戶備貨帶動，第二季也能維持健康的需求動能。在驅動IC方面，OLED與車用面板需求仍然相對穩健，高階測試產能稼動維持高檔，同時新增產能也與客戶已簽署產能保障協定，確保高階測試產能的稼動水準。

南茂表示，利基型DDR3目前價格回穩，第二季記憶體動能往上，驅動會更好，基本上，驅動IC產品營運動能將優於記憶體。目前存貨周轉天數較高，主要是因為原物料因素，交期也拉長，以及客戶對市況較不明朗。

南茂提到，上海轉投資目前營運正常，但供應鏈仍不順，大陸封控，使得台灣轉單效應回來做，下半年營運，大陸封控不知道會持續多久，加上烏俄戰爭影響供應鏈程度不明確，沒有辦法給很清楚答案，可能第二季法說會看法會更加清楚。

而為因應疫情持續嚴峻，南茂防疫除了依照疫情指揮中心的指引，同時也設置廠內防疫專線，提供相關防疫協助，並實施每日狀況回報、辦公室分層分流以及座位實名制等措施。目前公司各廠營運正常，員工第二劑施打率99.8%、第三劑99.6%。